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WP: пресс-секретарь Майкла Пенса перейдет в Пентагон

Алисса Фарах возглавит пресс-службу американского военного ведомства

ТАСС, 14 августа. Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Алисса Фарах станет новым главой пресс-службы американского Министерства обороны. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, Фарах покинет администрацию вице-президента в конце августа и начнет работу на новой должности с сентября.

Алисса Фарах занимала пост пресс-секретаря и старшего советника Пенса в течение двух лет, а в последние полгода также служила его директором по связям с общественностью.

"Алисса внесла огромный вклад с работу офиса вице-президента, и мы рады, что она продолжит карьеру в Пентагоне", - отметил начальник штаба Пенса Марк Шорт.

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СШАПенс, Майкл (Майк)
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