Науседа: Литва не отрицает важность экономического и культурного сотрудничества с Россией

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Литва на высоком политическом уровне придерживается принципиальной позиции по контактам с РФ, но не ставит под сомнение важность экономического сотрудничества и культурного диалога со своим восточным соседом. Об этом на пресс-конференции в Берлине, где он находится с визитом, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа. Пресс-конференцию транслировало гостелерадио Литвы.

"Пока на Украине сохраняется нынешняя ситуация, пока не снижается напряженности и продолжается аннексия Крыма, очень трудно вести речь о контактах с Россией на высоком политическом уровне", - отметил он.

Литва такую позицию, по словам президента, последовательно занимает на протяжении уже ряда лет. "Это, однако, не отменяет необходимости сотрудничества в экономической сфере и области культуры", - заявил Науседа.

Президент не раз отмечал, что Вильнюсу стоит пересмотреть риторику, используемую на официальном уровне в отношениях с Россией. По его словам, Литве как цивилизованному государству не пристало провоцировать конфликтность, использовать подчеркнуто резкие высказывания.