В ОБСЕ обеспокоены закрытием телеканала "Апрель" в Киргизии

ТАСС, 14 августа. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с закрытием телеканала "Апрель", принадлежащего задержанному экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте организации.

"Я обеспокоен конфискацией имущества телеканала "Апрель" и прекращением его вещания", - приводятся слова Дезира в заявлении. "Хотя я знаю, что это решение было принято при чрезвычайных обстоятельствах, я призываю действующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях", - добавил представитель ОБСЕ.

Власти Киргизии отключили вещание телеканала 7 августа в день силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики. Спустя два дня правоохранительные органы опечатали помещение "Апреля", которые находятся в принадлежащем Атамбаеву здании группы "Форум".