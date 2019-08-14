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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

В ОБСЕ обеспокоены закрытием телеканала "Апрель" в Киргизии

Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях, отметили в международной организации

ТАСС, 14 августа. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с закрытием телеканала "Апрель", принадлежащего задержанному экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте организации.

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"Я обеспокоен конфискацией имущества телеканала "Апрель" и прекращением его вещания", - приводятся слова Дезира в заявлении. "Хотя я знаю, что это решение было принято при чрезвычайных обстоятельствах, я призываю действующие власти пересмотреть его. Свободу и разнообразие СМИ следует поддерживать даже в трудных ситуациях", - добавил представитель ОБСЕ.

Власти Киргизии отключили вещание телеканала 7 августа в день силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента республики. Спустя два дня правоохранительные органы опечатали помещение "Апреля", которые находятся в принадлежащем Атамбаеву здании группы "Форум".

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Атамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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