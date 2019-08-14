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Кризис в Сирии

СМИ: террористы захватили пилота со сбитого в Идлибе сирийского истребителя

Летчик катапультировался со сбитого самолета, но приземлился на территорию, контролируемую боевиками

ТАСС, 14 августа. Боевики вооруженной оппозиции утверждают, что подбили в среду истребитель сирийских ВВС Су-22, который рухнул между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Как сообщила телестанция Al Arabiya, сирийский летчик успел катапультироваться, но попал в плен к террористам из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России).

Самолет был подбит, когда совершал атаку на позиции бандформирований, обороняющихся в Хан-Шейхуне. На этот город, который расположен на стратегическом шоссе Хама - Алеппо, наступают сейчас правительственные силы.

Хан-Шейхун контролируют боевики "Джебхат ан-Нусры" и воюющие на их стороне наемники из экстремистской группировки "Джейш аль-Изза".

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