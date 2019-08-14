США призвали Китай сохранять высокую степень автономии для Гонконга

ВАШИНГТОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Соединенные Штаты решительно призывают власти Китая сохранять высокую степень автономии для специального района Гонконг. Об этом заявил в среду корр. ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

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"Соединенные Штаты решительно призывают Пекин придерживаться обязательств, содержащихся в совместной китайско-британской декларации, и позволить Гонконгу сохранять высокую степень автономии", - сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон "глубоко обеспокоен сообщениями о перемещениях китайских вооруженных формирований вдоль границ Гонконга".

"Как отмечал президент, мы призываем все стороны мирно взаимодействовать и воздерживаться от насилия. Мы призываем власти Китая и все стороны в Гонконге найти решение, которое бы учитывало свободу жителей Гонконга и его высокую степень автономии, как это закреплено в совместной китайско-британской декларации", - заявил он

Госдепартамент считает важным, чтобы власти Гонконга соблюдали "свободу слова и свободу мирных собраний". "Происходящие в Гонконге демонстрации отражают настроения жителей Гонконга и их широкую и обоснованную обеспокоенность эрозией автономии Гонконга. Мы категорически отвергаем не соответствующие действительности обвинения в том, что за протестами стоят иностранные силы. Продолжающаяся эрозия автономии Гонконга ставит под угрозу его давно укоренившийся особый статус в международных делах", - добавил он.

Ситуация в Гонконге

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.

Во вторник президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. Он также отметил, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границам Гонконга.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.