Reuters: Норвегия пытается добиться возобновления диалога власти и оппозиции в Венесуэле

ТАСС, 14 августа. Делегация, направленная правительством Норвегии, прибыла в Каракас с тем, чтобы добиться возобновления переговоров между исполнительной властью Венесуэлы и оппозицией. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По сведениям агентства, участники делегации проведут отдельные встречи как с представителями администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и с его политическими оппонентами. Официального подтверждения этой информации нет.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Тогда Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений. Однако на прошлой неделе власти Венесуэлы приняли решение отказаться от участия в очередном раунде переговоров на Барбадосе, сославшись на "опасную и грубую агрессию по отношению к Венесуэле со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа", которую поддерживает оппозиция Боливарианской Республики.

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.