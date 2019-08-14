WSJ: экс-охранника Blackwater приговорили к пожизненному заключению

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Федеральный суд приговорил в среду к пожизненному лишению свободы бывшего сотрудника одной из крупнейших в мире частных военных компаний (ЧВК) Blackwater за убийство первой степени в ходе расправы над мирными жителями в Багдаде в 2007 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, судья столичного округа Колумбия Ройс Ламберт согласился с мнением жюри присяжных, которые в декабре прошлого года признали Николаса Слэттена виновным. "Суд полностью согласен, что он виновен. Насколько я понимаю, многие свидетели верят в его невиновность, однако они не наблюдали за судебным процессом полностью", - пояснил Ламберт.

Он, однако, назвал "сильными [по воздействию] и важными" показания родственников и друзей Слэттена, просивших суд проявить снисхождение и принять во внимание сложность службы в Ираке, где террористов и экстремистов было сложно различить в толпе мирных жителей.

Сам бывший сотрудник ЧВК отказался признать вину в обмен на смягчение наказания. "Я не стрелял в водителя белого автомобиля и являюсь жертвой этих прокуроров, - заявил он, обращаясь к присутствующим в зале заседания. - Если они засудили меня за то, чего я не совершал, то они могут сделать это и с вами".

С третьего раза

Издание напоминает, что судебные инстанции США трижды рассматривали дело Николаса Слэттена, которому на момент трагедии было 23 года. В 2014 году он был признан виновным. Этот вердикт позднее был отменен апелляционным судом. Второе разбирательство уже в прошлом году закончилось ничем, так как судейская коллегия не смогла прийти к единогласному заключению.

Слэттен, как отмечает издание, первым в группе охранников Blackwater, сопровождавших американских дипломатов, открыл огонь на поражение. С точки зрения прокуратуры, сотрудник ЧВК сознательно убил водителя белой машины марки Kia, "руководствуясь ненавистью, предрассудками и извращенным чувством мести". Огонь, открытый Слэттеном, послужил сигналом для его коллег и стал отправной точкой трагедии.

В сентябре 2007 года контрактники Blackwater сопровождали колонну посольства США в Багдаде и, заподозрив угрозу нападения на площади Нисур, открыли огонь по безоружным иракцам. В результате погибли 17 мирных жителей, включая детей, 20 человек получили ранения. В США судебный процесс по этому делу длился несколько лет - охранники и руководство Blackwater утверждали, что действовали в соответствии с инструкциями и в целях самообороны.

В апреле 2015 года четыре сотрудника компании получили длительные тюремные сроки.