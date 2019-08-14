Опрос: сенатор Элизабет Уоррен сравнялась по популярности с Джо Байденом

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, почти сравнялась по популярности с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, ранее являвшимся безусловным лидером среди избирателей-демократов. Об этом свидетельствуют итоги опроса, опубликованные в среду исследовательской службой Economist/YouGov. В опросе, проводившемся 10-13 августа, участвовали 1,5 тыс. человек, а погрешность полученных результатов оценивается в плюс-минус 3%.

По итогам опроса, Байдена поддерживают 21% потенциальных избирателей, Уоррен - 20%. На третьем месте с 16% поддержки оказался сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, ранее занимавший второе место по популярности среди демократов. Четвертое место заняла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которую поддержали 8% опрошенных, экс-конгрессмена от Техаса Бето О'Рурка и мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 5%, а у члена Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард и сенатора от Нью-Джерси Кори Букера - 2%.

У других претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на пост президента на выборах 2020 года - сенатора от Колорадо Майкла Беннета, бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Джулиана Кастро, сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, писателя Марианны Уильямсон и предпринимателя Эндрю Янга, а также только что вступившего в борьбу за Белый дом миллиардера Тома Стейера уровень популярности по итогам этого опроса составляет 1%.

По условиям Национального комитета Демократической партии, для участия в третьих общенациональных теледебатах в Хьюстоне 12 сентября претендентам на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии необходимо заручиться минимум 2% поддержки по итогам четырех последних опросов и собрать пожертвования у 130 тыс. потенциальных избирателей.

До конца года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты четыре раза и шесть теледебатов - в период с января по апрель 2020 года. 3 февраля в Айове, а затем в других штатах пройдут собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после - на национальный съезд, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки. Там будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.