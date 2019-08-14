Руководство Панамского канала заявило, что будет пропускать суда из Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. Панамский канал продолжит выдавать разрешения на проход судов, идущих из Венесуэлы, при наличии у них необходимых документов, несмотря на давление со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы администрации канала Хорхе Кихано.

"У нас с США есть соглашение о нейтралитете [Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года]. И мы должны руководствоваться его положениями, пока они [суда из Венесуэлы] соблюдают установленные правила. А в соответствии с правилами, это мирный проход", - приводит агентство слова чиновника.

На прошлой неделе власти Венесуэлы заявили о задержании в Панамском канале судна с 25 тыс. тонн сои для производства продовольствия для Венесуэлы. Впоследствии руководство канала опровергло эту информацию.