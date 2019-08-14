{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Руководство Панамского канала заявило, что будет пропускать суда из Венесуэлы

Глава администрации канала Хорхе Кихано подчеркнул, что Панамский канал продолжит выдавать разрешения на проход таких судов, несмотря на давление США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. Панамский канал продолжит выдавать разрешения на проход судов, идущих из Венесуэлы, при наличии у них необходимых документов, несмотря на давление со стороны США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы администрации канала Хорхе Кихано.

"У нас с США есть соглашение о нейтралитете [Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 года]. И мы должны руководствоваться его положениями, пока они [суда из Венесуэлы] соблюдают установленные правила. А в соответствии с правилами, это мирный проход", - приводит агентство слова чиновника.

На прошлой неделе власти Венесуэлы заявили о задержании в Панамском канале судна с 25 тыс. тонн сои для производства продовольствия для Венесуэлы. Впоследствии руководство канала опровергло эту информацию.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира
Источник: встреча СБ ООН по Кашмиру может пройти 15 или 16 августа по запросу Китая
Пекин предложил обсудить этот вопрос в формате закрытых консультаций
Читать полностью