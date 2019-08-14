На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника. Об этом в среду сообщили в НАБУ.

"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника, - говорится в сообщении, опубликованном на странице НАБУ в Facebook. - Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн".

В НАБУ уточнили, что дело расследуется совместно с представителями Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.

Юрий Грымчак занимает должность заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины с марта 2017 года.