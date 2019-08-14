Премьер-министр Канады признал ответственность за нарушение закона о конфликте интересов

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал в среду ответственность за нарушение положений закона о конфликте интересов в связи со скандалом вокруг деятельности бывшего министра юстиции и генпрокурора Джоди Уилсон-Рейбоулд. Как сообщила в среду канадская телекомпания CBC, премьер-министр в беседе с журналистами в среду заявил, что хотя он и не согласен с некоторыми положениями доклада, подготовленного уполномоченным по вопросам этики Марио Дионом по расследованию этого дела, но, тем не менее, берет на себя ответственность.

"Мы признаем, что такого не должно было происходить, - отметил он. - Я принимаю ответственность за те ошибки, которые совершил".

В начале февраля газета The Globe and Mail сообщила со ссылкой на источники, что канцелярия Трюдо якобы оказывала давление на бывшего генпрокурора и министра юстиции Уилсон-Рейбоулд (занимала должность с ноября 2015 года по январь 2019 года, затем получила новый министерский портфель), чтобы помочь канадской инженерно-строительной компании SNC Lavalin избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве. В связи с этим 12 февраля Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку.

Как пояснила телекомпания CBC, уполномоченный по вопросам этики теоретически может накладывать штрафы на лиц, нарушающих определенные положения закона о конфликте интересов, однако, как заявил представитель уполномоченного в интервью телекомпании, в данном случае такие меры не могут быть применены.