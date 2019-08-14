Корбин заявил о скором вынесении вотума недоверия британскому правительству

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о планах по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и последующему проведению досрочных парламентских выборов после того, как с Брюсселем будет согласована новая отсрочка по Brexit. Об этом в среду сообщило агентство Press Association со ссылкой на письмо лидера британской оппозиции, которое он направил депутатам-консерваторам, выступающим против выхода из ЕС без соглашения, а также представителям других партий.

"У этого правительства нет мандата на реализацию сценария выхода без сделки <...> Поэтому я намерен вынести вотум недоверия при первой же возможности, когда мы будем уверены в успехе", - говорится в письме Корбина.

"После успешного вотума недоверия правительству я, как лидер оппозиции, буду стремиться заполучить доверие Палаты общин для формирования исключительно временного правительства с целью проведения всеобщих выборов и обеспечения необходимого для этого продления статьи 50 [Лиссабонского договора]", - написал он.

Корбин также заявил, что лейбористы в ходе будущей избирательной кампании будут агитировать за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства в ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.