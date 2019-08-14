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Болтон обвинил Россию в краже технологий США, связанных с созданием гиперзвукового оружия

Помощник президента США по национальной безопасности также прокомментировал инцидент на военном полигоне под Северодвинском
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон EPA-EFE/TSAFRIR ABAYOV
Описание
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
© EPA-EFE/TSAFRIR ABAYOV

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

В транслировавшемся в среду интервью радиостанции "Голос Америки" его попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском.

"Этот [инцидент] свидетельствует о том, что хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - утверждал Болтон.

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