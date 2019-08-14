Трамп заявил, что Си Цзиньпин может быстро и гуманно решить проблему Гонконга

ТАСС, 15 августа. Президент США Дональд Трамп в среду в Twitter выразил уверенность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом "быстро и гуманно".

"Я знаю президента Си Цзиньпина очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень сильно уважает свой народ. Он также хороший человек в "жестких делах". У меня нет никаких сомнений, что если президент Си [Цзиньпин] хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может сделать это", - написал Трамп.

"Личная встреча?" - добавил глава государства, не пояснив, что именно имеет в виду.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.