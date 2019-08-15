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Покушение на президента Венесуэлы

Мадуро заявил, что на него готовил покушение экс-президент Колумбии

Президент Венесуэлы заявил, что Альваро Урибе руководил планом при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто

КАРАКАС, 15 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду, что имеет информацию о том, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе (2002-2010 годы) планировал послать наемников в Каракас с целью физического устранения главы Боливарианской Республики.

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"Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес при участии посла Колумбии в США Франсиско Санто, - сказал политик, выступление которого транслировалось в Twitter. - [Предполагалось] направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они попытались меня убить".

Попытка убить президента Венесуэлы при помощи беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой была предпринята в Каракасе 4 августа 2018 года, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы.

Вскоре после этого глава государства обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, в то время руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПокушение на президента Венесуэлы
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