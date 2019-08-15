Болтон призвал Пекин к осторожности в ситуации с протестами в Гонконге

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Власти Китая должны быть осторожны в своих действиях в связи с ситуацией в Гонконге. Такое мнение выразил в среду в интервью радиостанции "Голос Америки" помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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"Китайские лидеры должны очень внимательно следить за своими шагами, которые они предпринимают в Гонконге. Люди в США помнят события на площади Тяньаньмэнь. Они помнят фотографию мужчины, стоящего перед танками, <...> они помнят голоса китайцев, просящих о свободе и демократии <...>. Было бы большой ошибкой создавать в Гонконге воспоминания, подобные этим", - сказал Болтон.

Он подчеркнул, что "около 60% инвестиций в материковый Китай поступают через Гонконг". "Потому что там существует заслуживающая доверия судебная система, основанная на английской модели, которая известна нам в этой стране, суды считаются беспристрастными. Если Гонконг потеряет эту репутацию из-за плохого решения со стороны китайского правительства, будут серьезные экономические последствия в Китае", - пояснил Болтон.

Он также отметил, что в американском Конгрессе в связи с происходящим в Гонконге наблюдаются очень "изменчивые настроения". "Оплошность правительства КНР, я думаю, вызовет взрыв на Капитолийском холме", - предположил советник хозяина Белого дома.

Ситуация в Гонконге

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.

Во вторник президент США Дональд Трамп написал у себя Twitter, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. Он также отметил, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границам Гонконга.

В июне назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.