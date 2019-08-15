Fox: 56% американцев после трагедий со стрельбой негативно оценили работу Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Доля американцев, которые недовольны тем, как президент США Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, после ряда случаев расстрела людей в общественных местах выросла и близка к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 11 по 13 августа по заказу телеканала Fox News .

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 43% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 56% участников исследования, 1% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News лишь однажды большая доля респондентов была недовольна тем, как американский лидер справляется со своими обязанностями. В октябре 2017 года 57% участников социологического исследования неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах. Положительную оценку работе Трампа тогда дали 38% респондентов.

Согласно итогам опроса, проведенного по заказу телеканала в конце июля, 46% участников исследования полагали, что президент США надлежащим образом выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживались 51% респондентов, около 3% не дали ответа.

Череда трагедий со стрельбой

Исследователи отмечают, что последний опрос был проведен спустя несколько дней после стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). Суммарно там были убиты свыше 30 человек. 52% респондентов заявили, что неодобрительно относятся к тем мерам, которые администрация Трампа приняла в связи с произошедшим, положительно их оценили 37%.

Участникам исследования был задан вопрос о том, что они считают наиболее серьезной угрозой для страны. 60% сказали, что наибольшая опасность для США имеется в связи с возможностью того, что кто-то из американцев откроет стрельбу по согражданам. 17% выбрали ответ "атака террористов", а 16% - оба ответа, 7% воздержались.

46% опрошенных полагают, что при Трампе в стране стало менее безопасно с точки зрения стрельбы в общественных местах. Противоположное мнение выразили 15%, 36% респондентов считают, что значимых изменений в данной сфере при Трампе не произошло.

Опрос проведен среди примерно тысячи респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.