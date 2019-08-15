{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в США

Fox: 56% американцев после трагедий со стрельбой негативно оценили работу Трампа

Согласно опросу телеканала, 46% опрошенных полагают, что при Трампе в США стало менее безопасно с точки зрения стрельбы в общественных местах

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Доля американцев, которые недовольны тем, как президент США Дональд Трамп справляется со своими обязанностями, после ряда случаев расстрела людей в общественных местах выросла и близка к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса общественного мнения, проведенного в период с 11 по 13 августа по заказу телеканала Fox News.

На эту тему
"Прославление насилия". Что Трамп считает причинами массовых убийств в США

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 43% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 56% участников исследования, 1% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов Fox News лишь однажды большая доля респондентов была недовольна тем, как американский лидер справляется со своими обязанностями. В октябре 2017 года 57% участников социологического исследования неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах. Положительную оценку работе Трампа тогда дали 38% респондентов.

Согласно итогам опроса, проведенного по заказу телеканала в конце июля, 46% участников исследования полагали, что президент США надлежащим образом выполняет свои обязанности. Противоположного мнения придерживались 51% респондентов, около 3% не дали ответа.

Череда трагедий со стрельбой

Исследователи отмечают, что последний опрос был проведен спустя несколько дней после стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо). Суммарно там были убиты свыше 30 человек. 52% респондентов заявили, что неодобрительно относятся к тем мерам, которые администрация Трампа приняла в связи с произошедшим, положительно их оценили 37%.

Участникам исследования был задан вопрос о том, что они считают наиболее серьезной угрозой для страны. 60% сказали, что наибольшая опасность для США имеется в связи с возможностью того, что кто-то из американцев откроет стрельбу по согражданам. 17% выбрали ответ "атака террористов", а 16% - оба ответа, 7% воздержались.

46% опрошенных полагают, что при Трампе в стране стало менее безопасно с точки зрения стрельбы в общественных местах. Противоположное мнение выразили 15%, 36% респондентов считают, что значимых изменений в данной сфере при Трампе не произошло.

Опрос проведен среди примерно тысячи респондентов по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

Теги
СШАСтрельба в СШАТрамп, Дональд
Ситуация на Корейском полуострове
Болтон заявил, что США надеются на возобновление переговоров с КНДР на рабочем уровне
Помощник президента США по национальной безопасности отметил, что последние ракетные испытания КНДР не нарушают обещания, данные лидером страны Ким Чен Ыном американскому президенту Дональду Трампу
Читать полностью