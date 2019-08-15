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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США возобновить переговоры на рабочем уровне

Южнокорейский лидер заявил, что возможный третий саммит США - КНДР может стать "самым важным моментом во всем процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове"

ТАСС, 15 августа. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал Вашингтон и Пхеньян как можно скорее возобновить переговоры на рабочем уровне. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"После встречи в июне между двумя Кореями и Соединенными Штатами в Пханмунджоме лидеры КНДР и США изучают [возможность провести] переговоры на рабочем уровне в преддверии третьего саммита. Это, вероятно, станет самым важным моментом во всем процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове. Сейчас самое время для обеих Корей и Соединенных Штатов сфокусироваться на возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном как можно скорее", - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

30 июня президент США Дональд Трамп посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДР, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Позже американский лидер сообщил, что стороны достигли договоренности в течение двух-трех недель возобновить консультации рабочего уровня по денуклеаризации.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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