Эксперты: Пекин не склонен вмешиваться в ситуацию в Гонконге с привлечением армии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 августа. /ТАСС/. Центральные власти КНР пока не склонны вмешиваться в ситуацию в Гонконге, поскольку введение туда войск противоречит интересам экономического развития страны в условиях торговой войны с Вашингтоном, оно осложнит отношения с США и другими странами, подорвет особый статус этой территории, благоприятный для бизнеса. Такое мнение китайских аналитиков публикует в четверг газета South China Morning Post .

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"Прямое вмешательство слишком дорого обойдется Китаю, и потребуется только тогда, когда все остальные методы будут уже исчерпаны", - считает авторитетный эксперт по международным вопросам, профессор Пекинского университета Ши Иньхун, который также является правительственным советником.

"Не думаю, что есть необходимость в использовании войск. Гонконгская полиция будет постепенно усиливать действия, она еще не исчерпала своих возможностей", - отметил он, предупредив, что если беспорядки будут разрастаться и сопровождаться насилием, реакция может быть иная.

По словам Ши Иньхуна, "на фоне продолжающейся торговой войны с США для [китайской] финансовой системы растет важность Гонконга". Профессор пояснил, что если Пекин предпримет вмешательство, Белый дом может пересмотреть свое положение об отношениях с Гонконгом и его особом статусе, что подорвет бизнес-среду. Речь идет о принятом Конгрессом в 1992 году законе, который позволяет США взаимодействовать с Гонконгом в вопросах торговли и экономики как с отдельной от КНР таможенной территорией с особым статусом.

Как отметил эксперт по международным отношениям из Шанхая Шэнь Диньли, Гонконг - место базирования множества американских транснациональных корпораций и инвесторов и служит мостом для их доступа на китайский рынок. "Правительства Гонконга и КНР исходят из необходимости крайне осторожного урегулирования нынешнего кризиса. Если он не будет решен надлежащим образом, это усилит напряженность в двусторонних отношениях с США и разрушит перспективы заключения торговой сделки", - считает он.

"Пекин в течение двух месяцев проявлял сдержанность и по-прежнему не предпринимает конкретных действий, поскольку для него это крайне непростой выбор", - добавил другой китайский политолог Пан Чжунъин.