Эксперт: демонстрантам в Гонконге не хватит терпения на долгосрочные акции

"Вряд ли участники нынешних протестов обладают стойкой выдержкой, особенно если за некоторое время ничего не удается добиться", - приводит слова профессора, который прожил в Гонконге 30 лет, газета The Straits Times.

Вместе с тем, по его мнению, "число выступлений и градус напряженности будет расти по мере приближения 2047 года", когда истекает 50-летний переходный период, в течение которого бывшему британскому анклаву была гарантирована широкая степень автономии. Чан Ян Чун отметил, что "многие местные преподаватели настроены против материкового Китая и этими идеями они стараются активно "заражать" своих студентов".

По данным The Straits Times, многие опрошенные сингапурцы, проживающие в Гонконге, отмечают в обществе "разочарование, безнадежность, страх, а также отсутствие самоидентичности". "Если Пекин решит предоставить этому специальному району возможность полагаться исключительно на собственные силы, при этом развивая соседние мегаполисы на материке, например, Шэньчжэнь, то это станет катастрофой для Гонконга", - считает адвокат Бэйсил Хванг. Если в 1997 году при передаче Гонконга от Британии Китаю его экономика составляла 20% от китайской, то в прошлом году показатель достиг отметки лишь в 3%. Кроме того, в минувшем году Шэньчжэнь впервые обогнал Гонконг по объему ВВП.

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов. На прошлой неделе произошли масштабные беспорядки: полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки.