Абэ в годовщину капитуляции заявил, что Япония никогда не будет принимать участие в войнах

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Япония ценит мир и процветание, которые были достигнуты благодаря павшим во Второй мировой войне, и никогда больше не будет принимать участие в подобных конфликтах. Об этом заявил в четверг премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в Токио на памятной церемонии, приуроченной к 74-й годовщине капитуляции.

"В предыдущей войне погибли более 3 млн наших соотечественников, и я молюсь о них всем сердцем. Мы никогда не забудем, что мир и процветание были достигнуты благодаря тем, кто пал на поле боя. Мы глубоко помним уроки истории и привержены текущему миру и процветанию", - сказал он.

"Никогда не повторять разрушительную войну. Эта клятва не менялась в эпоху Сёва и Хэйсэй и не будет изменена и в нынешнюю эпоху Рэйва", - обещал Абэ. "Чтобы создать новую эру, полную мирного существования и надежд, мы будем работать вместе с международным сообществом для решения различных проблем, стоящих перед нами", - добавил премьер.

При этом он, как и в прошлые годы, не упомянул ответственность Японии за агрессию, от которой в годы войны пострадали страны Азии. Эту формулировку непременно использовали предшественники Абэ на посту главы правительства.

После этого в зале "Ниппон будокан", где проходила церемония, была объявлена минута молчания, а затем с обращением к нации выступил новый император Японии Нарухито. Он выразил надежду на то, что разрушительная война больше не повторится, а также выразил глубокую скорбь в связи с событиями тех лет и сказал, что молится за мир во всем мире.

Объявление капитуляции

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их.

После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония во Второй мировой войне потеряла 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.