Reuters: в США 13 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил миграции

ТАСС, 15 августа. Тринадцать американских штатов подали иск в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в попытке заблокировать вступление в силу объявленных в понедельник Белым домом новых иммиграционных правил. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Посыл администрации Трампа ясен: если ты богат, то добро пожаловать, а если беден, то нет, - заявил генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. - Это правило антиамериканское, антииммигрантское и незаконное".

Газета The Wall Street Journal ранее пояснила, что в соответствии с новыми правилами, которые администрация США намерена применять с середины октября, в выдаче грин-карты может быть отказано тем иммигрантам, которые могут воспользоваться льготным медстрахованием Medicaid, участвовать в программах получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья. По оценке газеты, новая инициатива Трампа - самая решительная из предпринимавшихся до сих пор попыток внести радикальные изменения в иммиграционную систему.

В заявлении истцов, выдержки из которого приводит Reuters, отмечается, что новое правило "совершает радикальный пересмотр федерального иммиграционного закона, трансформируя систему, содействующую экономической мобильности среди иммигрантов, в такую, которая дает преимущество иммигрантам с высоким достатком". Иск подан от штатов Вашингтон, Вирджиния, Делавэр, Колорадо, Иллинойс, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленд.

Reuters отмечает, что данный иск аналогичен поданному во вторник властями города Сан-Франциско и округа Санта-Клара в штате Калифорния.