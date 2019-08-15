WSJ: Huawei помогала властям африканских стран в слежке за оппозицией

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты китайской компании Huawei оказали властям Уганды и Замбии техническое содействие в установлении месторасположения и перехвате сообщений политических оппонентов. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal .

По словам источников издания, спецслужбы Уганды в прошлом году безуспешно пытались получить доступ к зашифрованной переписке популярного в этой стране музыканта и независимого оппозиционного депутата Роберта Кьягуланьи, известного также под сценическим псевдонимом Боби Вайн. Им якобы помогли сделать это сотрудники Huawei. Властям Уганды после этого удалось задержать ряд сторонников оппозиционера и его самого, а также сорвать планы проведения акций протестов. Издание утверждает, что информацию об этом подтвердили источники из числа сотрудников спецслужб этой африканской страны.

По версии издания, в Замбии специалисты Huawei помогли властям получить доступ к смартфонам оппозиционеров, а также их учетным записям в Facebook. Это позволило полиции арестовать их.

В публикации отмечается, что представители Huawei опровергли утверждения издания. Они подчеркнули, что специалисты компании никогда не принимали участия в осуществлении каких-либо хакерских атак. Газета отмечает, что не нашла подтверждений того, что об этих якобы имевших место действиях сотрудников Huawei были осведомлены китайские официальные лица.

Вашингтон ранее не раз обвинял Huawei в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. В США на этой неделе вступил в силу запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования Huawei и ряда других компаний КНР.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список под предлогом наличия угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать американское высокотехнологичное оборудование.