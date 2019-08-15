AP: экс-губернатор Колорадо выйдет из борьбы среди демократов за пост президента

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер в четверг откажется от дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии перед выборами 2020 года. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Демократической партии.

По его данным, экс-губернатор не планирует выступать с официальным заявлением на этот счет. Хикенлупер также вряд ли объявит о планах выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса вместо республиканца Кори Гарднера. Последний должен переизбираться в Сенат в следующем году, но считается политологами наиболее слабым претендентом из вероятных.

Источник AP подтверждает переданную в начале месяца информацию телекомпании CNN о том, что Хикенлупер информировал лидера демократического меньшинства Сената Конгресса США Чака Шумера (от штата Нью-Йорк) о планах выдвинуть свою кандидатуру на место в верхней палате Конгресса. Экс-губернатор вынужден отдавать себе отчет в том, что ему не удастся выполнить требования для участия в третьих теледебатах демократов 12-13 сентября в Хьюстоне.

По данным источников CNN, Хикенлупер существенно отстает по уровню популярности и сбору добровольных пожертвований. Если в первых двух теледебатах участвовали претенденты, имеющие даже 1% популярности по итогам опросов общественного мнения, то к 28 августа они обязаны будут заручиться по крайней мере двухпроцентной поддержкой по итогам четырех опросов общественного мнения и собрать финансовые пожертвования по крайней мере у 130 тыс. человек.

До конца года Национальный комитет Демократической партии намерен провести теледебаты еще четыре раза и шесть теледебатов в период с января по апрель 2020 года. 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.