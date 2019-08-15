Президент Южной Кореи призвал Японию прекратить торговую войну и перейти к диалогу

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Республика Корея готова на равных сотрудничать с Японией, если Токио откажется от конфликта и выберет диалог и взаимодействие. Об этом заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, выступая с речью по случаю отмечаемой в стране годовщины окончания японской оккупации Корейского полуострова, продолжавшейся с 1910 по 1945 год.

"Лучше поздно, чем никогда: если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с радостью возьмемся с ней за руки. Мы вместе будем работать над тем, чтобы Восточная Азия стала регионом, где процветает взаимодействие и честная торговля", - подчеркнул лидер республики.

Он призвал Токио перестать использовать торговлю в качестве оружия. "Если в условиях международного разделения труда одна страна превращает в оружие сектор, в котором имеет преимущество, страдает свобода торговли", - сказал президент.

Мун Чжэ Ин отметил, что соседние страны должны оставить в прошлом былые обиды и вместе двигаться в будущее. "Надеемся, что Япония будет играть ведущую роль в установлении мира и процветания в Восточной Азии, примирившись с прошлым, когда она принесла страдания соседним странам", - добавил он.

Наблюдатели отмечают, что это первый раз, когда южнокорейский лидер напрямую предложил Японии примирение и отказ от набирающего обороты в последние месяцы торгового конфликта.

2 августа правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отверг такую возможность и в ответ ввел аналогичные ограничения в отношении Японии.