Премьер Индии объявил о создании нового поста начальника штаба обороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия вводит новый пост начальника штаба обороны для координации действий всех трех видов вооруженных сил страны. Об этом сообщил в четверг индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю национального праздника Дня независимости.

"Наши вооруженные силы - гордость Индии. Чтобы еще больше усилить координацию между ними, я хочу объявить о важном решении со стен Красного форта. В Индии появится начальник штаба обороны (Chief of Defence Staff, CDS). Это сделает вооруженные силы еще эффективнее", - сказал Моди, выступление которого транслировали индийские телеканалы.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны Индии, новый военачальник будет заниматься координацией действий трех видов индийских вооруженных сил - это сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы. До настоящего времени в Индии существовал объединенный штаб обороны (ОШО), который имел ограниченные функции. Ожидается, что на его базе будет создана новая структура - штаб обороны, который будет иметь более широкие полномочия, осуществлять оперативное управление ВС, проводить планирование межвидовых боевых операций и т. п. Ранее временные надвидовые штабы создавались лишь для проведения конкретных боевых операций, например, в ходе Каргильского пограничного конфликта между Индией и Пакистаном в 1999 году.

Индия отмечает 15 августа День независимости - в этот день, ровно в полночь в 1947 году первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, символизируя уход британских колонизаторов. С тех пор ежегодно в День независимости премьеры Индии выступают со стен Красного форта с обращением к нации.