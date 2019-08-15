Мун Чжэ Ин заявил, что Южная Корея добивается отказа от конфронтации с КНДР

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Республика Корея стремится к совместному с КНДР экономическому процветанию и безопасности в регионе. Об этом заявил в четверг южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, выступая с речью по случаю отмечаемой в стране годовщины окончания японской оккупации Корейского полуострова, продолжавшейся с 1910 по 1945 год.

"Наша цель - не односторонняя помощь Северной Корее. Мы стремимся к тому, чтобы обе Кореи, гарантировав друг другу безопасность, могли совместно процветать", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. По его словам, вместе Сеул и Пхеньян смогут создать новые механизмы экономического роста. "Мы более не можем позволить расходовать ресурсы на конфронтацию. Необходимо открыть дверь для создания нового Корейского полуострова, направив все силы на развитие мирной экономики", - добавил южнокорейский лидер.

По его словам, это станет возможным если Юг и Север объединят усилия и начнут полномасштабное сотрудничество. "Освобождение завершится, лишь когда мы преодолеем последствия разделения, и тогда Корея станет страной, которую ничто не может остановить", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

Он также указал, что будет продолжать политику на сближение с КНДР несмотря на проводимые ей пуски баллистических ракет. "Главная наша цель - диалог, а не конфронтация", - подчеркнул президент.