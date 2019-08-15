Посольство Азербайджана в России направило ноту в МИД РФ из-за инцидента в Пятигорске

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Посольство Азербайджана в Москве направило официальную ноту МИД РФ в связи с высказываниями посла Армении в России на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук - 2019" в Пятигорске в адрес представителя Азербайджана и последовавшим за этим инцидентом. Об этом сообщило в четверг диппредставительство.

"9 августа 2019 года в городе Пятигорске начал работу Северо-Кавказский молодежный форум "Машук - 2019". В рамках форума посол Армении в России на проводимой им встрече с участниками мероприятия выразил в отношении Азербайджана, суверенитета и территориальной целостности нашей страны недопустимые высказывания, что вызвало справедливый протест участвующего в данном форуме председателя общественного объединения "Бакинский клуб молодёжи" Сабира Рустамова, и произошел неприятный инцидент", - отмечается в сообщении.

Как следует из информации, Рустамов обратился с письмом в посольство, в котором детально изложил суть произошедшего и попросил поддержать его. "Учитывая серьезность вопроса, резонанс, который он вызвал в азербайджанском обществе, посольство направило в Министерство иностранных дел России официальную ноту", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным азербайджанского диппредставительства, посол Полад Бюльбюль оглы, несмотря на достигнутую заранее договоренность, отказался от поездки в Пятигорск, участия в работе форума и запланированных встреч.

Ряд азербайджанских СМИ, в частности портал zerkalo.az, опубликовал подробности инцидента со слов Рустамова, возглавлявшего на форуме азербайджанскую делегацию. Он рассказал, что во время дискуссии с участниками форума посол Армении в РФ Вардан Тоганян выступил с утверждениями, что Карабах является "исконно армянской землей" и что "азербайджанцы никогда там не жили". По словам Рустамова, он хотел выступить во время дискуссии, однако его не допустили к микрофону из-за того, что он был в футболке с надписью "Азербайджан". Более того, по словам лидера "Бакинского клуба молодёжи", несколько участниц из состава армянской делегации пытались порвать на нем футболку и исцарапали его.

Как сообщил корреспонденту ТАСС дипломатический источник, подробности инцидента изложены в переданной в МИД РФ официальной ноте.