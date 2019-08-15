КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс. Об этом в опубликованном в четверг интервью "Европейской правде" заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

"Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве", - сказал руководитель посольства.

Он также заверил, что, "пока Украина готовится к этому шагу", США стремятся помочь ей менять, реформировать и усиливать Вооруженные силы.

"Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы [Украина] делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения", - подчеркнул Тейлор.