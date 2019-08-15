США рассматривают возможность встречи Трампа с Зеленским в ближайшие недели

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Короткая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна в ближайшие недели, а через месяц-два состоится полноценный визит украинского лидера в США. Об этом заявил поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

"В следующие недели будет возможность для этого (встречи - прим. ТАСС) в Варшаве и Нью-Йорке: тогда оба президента будут находиться в одном городе", - сказал он в интервью "Европейской правде". В этих городах, по словам посла, "будет короткая встреча, во время которой президенты смогут обменяться приветствиями и, возможно, поделиться одной-двумя идеями". "А настоящая, полноценная встреча состоится после этого, - продолжил Тейлор. - Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне - вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов".

Посол также подчеркнул, что для встречи президентов "нет никаких препятствий, кроме вопроса графика".

Относительно ожиданий от встреч лидеров двух стран Тейлор сообщил, что рассчитывает на укрепление отношений между государствами. "Президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - заключил он.

9 августа сам Трамп заявил, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.