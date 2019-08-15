США рассматривают миссию ООН в Донбассе как один из вариантов урегулирования

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Решение о введении миссии ООН в Донбасс еще рассматривается, но это не единственный вариант для решения конфликта. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

"Этот сценарий [миссия ООН] не предусмотрен минскими соглашениями, но он им не противоречит, - считает глава дипмиссии. - Эта идея до сих пор "на столе".

В то же время, по словам Тейлора, размещение миссии является одним из возможных вариантов, но не единственным. "Вполне возможно получить согласие Совбеза ООН на то, чтобы группа государств сформировала пул наблюдателей, миротворцев, - считает он. - Миротворцы могли бы создать условия для проведения местных выборов в Донбассе, возвращения переселенцев, возобновления выплаты пенсий".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отводе сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.