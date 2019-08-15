МИД Турции: Трамп заявил о намерении создать в Сирии 20-мильную буферную зону

ТАСС, 15 августа. Президент США Дональд Трамп заявил турецкой стороне о намерении создать буферную зону шириной в 20 миль на севере Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Трамп пообещал нам 20-мильную зону безопасности в северной Сирии", - приводит слова министра телеканал NTV. Чавушоглу добавил, что целью создания зоны является удаление из стратегически важных регионов курдских "Сил народной обороны". Министр также сообщил, что турецкие самолеты уже ведут патрулирование территории будущей буферной зоны.

7 августа военные Турции и США договорились о создании Центра совместных операций в городе Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Турция настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны составляла 30-40 км, с чем не согласны США. Телеканал Haberturk ранее сообщал, что Вашингтон предлагает вариант эшелонированной зоны безопасности глубиной 18 км, которая протянется от реки Евфрат до сирийско-иракской границы на востоке. Первая полоса в 5 км будет контролироваться армиями Турции и США, следующая 13-километровая зона - только США, а территория южнее отдается под контроль Вашингтона и местных курдских формирований. Анкару, как отмечает Haberturk, не устроили многие положения этого плана.