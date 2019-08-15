Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

ТАСС, 15 августа. Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского управления по контролю за экспортом.

"Новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, а также сопутствующих технологий, программного обеспечения и оборудования, в Россию вступают в силу 14 августа 2019 года", - говорится в сообщении ведомства. "Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности (Соединенного Королевства - прим. ТАСС)", - утверждается в заявлении.