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Дело Сергея Скрипаля

Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери

Речь идет о полицейском, прибывшем на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
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© Илья Дмитрячев/ТАСС

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской полиции.

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"Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского", - информировали в полиции.

Личность пострадавшего полицейского не раскрывается в связи с его пожеланием, отметили в Скотленд-Ярде.

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