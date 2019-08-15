СМИ: оппозиция в Судане утвердила кандидатуру Абдаллы Хамдука на должность премьера

ТАСС, 15 августа. Альянс "За свободу и перемены" (основная оппозиционная сила в Судане) единогласно утвердил кандидатуру Абдаллы Хамдука на пост премьер-министра страны. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Альянсом также были утверждены кандидатуры Абдель Кадера Мухаммада и Мухаммада аль-Хафеза на должности председателя суда и генпрокурора соответственно.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. 5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов.

Стороны согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, произошедших за последнее время.