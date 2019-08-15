Россия примет участие во Всекитайской неделе инноваций на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 15 августа. /ТАСС/. В южнокитайской провинции Хайнань с 16 по 18 августа пройдет Всекитайская неделя инновационных идей с участием России.

Как сообщил информационный портал "Наньхайван", "неделя идей" состоится в Международном выставочном центре города Хайкоу. Помимо РФ, участие в ней подтвердили еще 14 государств: Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Гана, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Латвия, Лаос, Мьянма, Таджикистан и Япония. Представители этих стран примут участие в форуме, выступят на специальной конкурсной площадке, представят свои проекты на инновационной выставке. Одна из задач "недели" - привлечь перспективных молодых специалистов, именно поэтому для участия в ней на Хайнань приедут более 700 студентов-отличников.

"Главная цель мероприятия - превратить Хайнань в инновационную площадку, ориентированную на внешний мир и представляющую интересы всего Китая, использовать результаты инновационных проектов всей страны для развития на острове зоны и порта свободной торговли", - пояснили организаторы.

Важной частью предстоящего форума станет выставка инновационных туристических продуктов, где на площади 8 тыс. кв. м. будут работать стенды 10 стран, в том числе России. Китайские регионы будут представлять более 150 компаний и авторов индивидуальных проектов, которые собираются подключиться к диалогу со своими зарубежными коллегами в специально запланированной для этого секции.

Всекитайская неделя инновационных идей с 2010 года регулярно проводится Китайским комитетом содействия международной торговле (CCPIT). С 2013 года Хайнань стала официальной площадкой этого комплексного мероприятия, служащего продвижению ведущих национальных торговых марок КНР.