Новый глава Минобороны Молдавии намерен восстановить диалог с РФ в сфере безопасности

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку намерен восстановить диалог с российскими коллегами в сфере безопасности, который был прерван в 2013 году. Об этом он сообщил в ходе брифинга в четверг, рассказывая о положении дел в армии.

"Считаю необходимым возобновить диалог с РФ. Его намеренно приостановили, чтобы обострить ситуацию в регионе по просьбе кое-кого [на Западе]", - сказал Войку.

Он обратил внимание, что такая позиция не отвечает интересам Молдавии. В первую очередь это заблокировало вывоз боеприпасов с военных складов в Приднестровье, которые охраняют военные РФ. "С тех пор из Приднестровья не было вывезено ни одного патрона. Мы не знаем, что там происходит, в каком состоянии склады в Колбасне", - указал министр.

Войку сообщил, что встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу, который, по его словам, продемонстрировал открытость. "Мы обсуждали возможность проведения инспекции на складах, а также возможность начать переговоры по вопросу эвакуации и ликвидации наиболее опасных вооружений", - сказал министр. По его словам, в РФ ему пообещали дать ответ на эту инициативу уже в августе.

На военных складах в окрестностях села Колбасна хранится свыше 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Их утилизация и вывоз были заблокированы властями непризнанной республики, когда отношения между двумя берегами Днестра обострились. На сегодняшний день склады находятся под охраной Оперативной группы российских войск.