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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Суд Киргизии отказал в возобновлении вещания телеканалу экс-президента Атамбаева

Районный суд оставил без удовлетворения жалобу юристов СМИ

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии отказал в четверг принадлежащему арестованному экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву телеканалу "Апрель" в возможности возобновить вещание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

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Районный суд оставил без удовлетворения жалобу юристов телеканала, которые пытались опротестовать действия опечатавших помещения "Апреля" правоохранительных органов.

"Апрель" прекратил вещание 7 августа, в день первой попытки силового задержания подозреваемого в совершении ряда преступлений Атамбаева. Через два дня правоохранительные органы опечатали помещения телеканала и выдворили из них журналистов. Им до сих пор не разрешают попасть в редакцию, хотя расположенные в этом же здании другие СМИ продолжают работать в обычном режиме.

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КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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