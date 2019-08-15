Суд Киргизии отказал в возобновлении вещания телеканалу экс-президента Атамбаева

Районный суд оставил без удовлетворения жалобу юристов телеканала, которые пытались опротестовать действия опечатавших помещения "Апреля" правоохранительных органов.

"Апрель" прекратил вещание 7 августа, в день первой попытки силового задержания подозреваемого в совершении ряда преступлений Атамбаева. Через два дня правоохранительные органы опечатали помещения телеканала и выдворили из них журналистов. Им до сих пор не разрешают попасть в редакцию, хотя расположенные в этом же здании другие СМИ продолжают работать в обычном режиме.