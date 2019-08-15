Суд Киргизии отказал в возобновлении вещания телеканалу экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 15 августа. /ТАСС/. Суд Первомайского района столицы Киргизии отказал в четверг принадлежащему арестованному экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву телеканалу "Апрель" в возможности возобновить вещание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.
Районный суд оставил без удовлетворения жалобу юристов телеканала, которые пытались опротестовать действия опечатавших помещения "Апреля" правоохранительных органов.
"Апрель" прекратил вещание 7 августа, в день первой попытки силового задержания подозреваемого в совершении ряда преступлений Атамбаева. Через два дня правоохранительные органы опечатали помещения телеканала и выдворили из них журналистов. Им до сих пор не разрешают попасть в редакцию, хотя расположенные в этом же здании другие СМИ продолжают работать в обычном режиме.