Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем должно быть на условиях США

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Соглашение с Китаем по вопросам торговли должно быть заключено на условиях США. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WGIR в штате Нью-Гэмпшир.

"Честно говоря, Китай хотел бы заключить сделку и эта сделка должна быть на подходящих условиях, - заявил он. - Честно говоря, это должна быть сделка на наших условиях. В противном случае, каков смысл?"

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.