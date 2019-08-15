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Торговая война

Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем должно быть на условиях США

По словам президента США, в Пекине "хотели бы заключить сделку"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Соглашение с Китаем по вопросам торговли должно быть заключено на условиях США. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WGIR в штате Нью-Гэмпшир.

"Честно говоря, Китай хотел бы заключить сделку и эта сделка должна быть на подходящих условиях, - заявил он. - Честно говоря, это должна быть сделка на наших условиях. В противном случае, каков смысл?"

Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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