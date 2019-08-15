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Политический кризис в Венесуэле

Министр обороны Венесуэлы назвал действия США "наглым нарушением права"

Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что республика занимает в этом отношении жесткую позицию

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. США наглым образом нарушают международное законодательство, пытаясь свергнуть законную власть в Венесуэле, заявил министр обороны республики генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

"Мы, действительно, в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство", - сказал Лопес.

Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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