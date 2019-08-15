Трамп: ситуацию в Гонконге может решить личная встреча Си Цзиньпина с протестующими

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что личная встреча председателя КНР Си Цзиньпина с протестующими в Гонконге привела бы к разрешению конфликта. Об этом американский лидер написал в четверг на своей странице в Twitter.

"Если бы председатель Си [Цзиньпин] напрямую и лично встретился с протестующими, это стало бы счастливым и разумным концом проблемы Гонконга. У меня нет никаких сомнений в этом!" - заявил он.

Трамп также процитировал свое предыдущее сообщение в Twitter на тему протестов в Гонконге, в котором предлагал возможность личной встречи, однако не пояснял, что имеет в виду. Многие американские СМИ тогда трактовали высказывания Трампа как предложение о проведении встречи между американским лидером и председателем КНР.

12 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов заявила, что китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая.

13 августа Трамп написал у себя в Twitter, что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. Он также указал, что, по данным американской разведки, власти Китая стягивают войска к границам Гонконга.