Министр обороны Венесуэлы: Армейские игры доказывают совершенство российского оружия

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Армейские международные игры (АрМИ) показали, что Россия является лидером по производству вооружения и военной техники, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на встрече с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

Падрино Лопес передал российскому министру обороны и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры.

"Российское вооружение великолепно себя показывает в ходе состязаний АрМИ. Армейские международные игры позиционируют Россию как ведущего разработчика и лидера в производстве новейших современных систем вооружения", - сказал он.

Падрино Лопес поблагодарил Шойгу за возможность военнослужащих Венесуэлы принять участие в 10 конкурсах Игр. "Венесуэла пятый раз принимает участие, но такое количество участников - 221 команду мы видим впервые", - отметил министр.

По словам главы ведомства, Венесуэла получает огромный опыт, готовясь и участвуя в Армейских международных играх. Он также добавил, что обязательно будет следить за финальными соревнованиями и примет участие в церемонии закрытия Игр.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие сборные 39 государств общей численностью более 5 тыс. человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые будут проводиться на полигонах 10 стран.