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Трамп назвал "позором" двух членов Палаты представителей Конгресса США

Поводом для жесткой критики в адрес демократов стали их планы поездки на Ближний Восток

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказался в четверг в пользу запрета на визит в Израиль двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинки по происхождению Рашиды Тлаиб, назвав их "позором". Поводом для жесткой критики в адрес двух законодателей, входящих в так называемое "прогрессивное" крыло Демократической партии, стали их планы поездки на Ближний Восток.

"Израиль продемонстрировал бы вопиющую слабость в случае, если бы разрешил приезд членам Палаты представителей Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб, - написал Трамп в Twitter. - Они ненавидят Израиль и еврейский народ, и никакие слова и дела не могут изменить их позицию. Штатам Миннесота и Мичиган трудно будет переизбрать их. Они - позор!"

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителя израильского правительства сообщила о том, что рассматривается возможность введения запрета на приезд Ильхан Омар и Рашиды Тлаиб в Израиль и на палестинские территории. По словам собеседника телеканала, существует возможность того, что Израиль не разрешит визит в его нынешнем формате. Как подчеркнула телекомпания, Ильхан Омар и Рашида Тлаиб неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства.

Теги
СШАИзраильТрамп, Дональд
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