Украинские власти намерены построить обходной мост на время ремонта у Станицы Луганской

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Временный обходной мост будет построен у линии разграничения в Луганской области на время проведения ремонтных работ моста у Станицы Луганской. Об этом в четверг заявил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

"Сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются. Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост", - сообщили в пресс-службе администрации Луганской области.

По словам Комарницкого, первая очередь строительства моста будет завершена в течение двух с половиной месяцев. Он добавил, что сейчас на контрольно-пропускном пункте осуществляются перевозки пассажиров социальным автобусом, также планируется запустить на участке движение электромобиля.

На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта в Донбассе согласовали дорожную карту восстановления моста у Станицы Луганской и 1 августа начали разминирование в этом районе. Пункт пропуска в Станице Луганской - единственный официально работающий на линии соприкосновения, проходящей по реке Северский Донец, между Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией Луганской области. В начале 2015 года мост был частично подорван украинскими силовиками. В настоящее время движение транспорта по нему невозможно, для пешего движения используются временные деревянные настилы.