Офис Зеленского: для Крыма и Донбасса будет подготовлена концепция переходного правосудия

КИЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что "с целью восстановления мира и законности в Крыму и Донбассе" будет подготовлена концепция переходного правосудия. Об этом он сообщил в четверг в Facebook, информируя об итогах встречи с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и так называемым прокурором Крыма Гюндузом Мамедовым.

"Будет подготовлена концепция переходного правосудия",- сообщил Рябошапка, который уже заявлял, что готов сменить Юрия Луценко на посту генпрокурора.

По его словам, на совещании обсуждены приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения части Донецкой и Луганской областей и Крыма под контроль Украины. "Среди основных идей - необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался", - написал Рябошапка.

Кроме того, один из приоритетов - ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, добавил он.

По словам замруководителя офиса президента, не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа, которая в большей части сформирована из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. "На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году - наработан первый пакет инициатив главы государства", - сообщил он.