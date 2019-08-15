Бразилия может выйти из МЕРКОСУР в случае прихода оппозиции к власти в Аргентине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Бразилия может выйти из состава Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) в случае победы на президентских выборах в Аргентине представителей левоцентристской оппозиции во главе с Альберто Фернандесом. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo со ссылкой на заявление министра экономики крупнейшего государства Латинской Америки Паулу Гедеса.

"МЕРКОСУР - это инструмент, с помощью которого мы можем открыть экономику. Если [к власти в Аргентине] придет [Кристина] Киршнер (выдвигается в качестве кандидата на пост вице-президента страны в компании с Фернандесом - прим. ТАСС) и захочет закрыться, мы выйдем из МЕРКОСУР", - приводит телеканал слова политика. По его мнению, Бразилия намерена при любом исходе работать в целях открытия своей экономики для внешних игроков.

В минувшее воскресенье в Аргентине состоялись праймериз, на которых победу одержал оппозиционный кандидат в президенты Фернандес. По данным, полученным после обработки бюллетеней с 98,75% участков, за этого политика, выдвигающегося в паре с экс-главой государства Кристиной Киршнер (2007-2015 годы), проголосовали 47,65% избирателей. Действующего президента правоцентриста Маурисио Макри и его кандидата в вице-президенты Мигеля Пичетто поддержали 32,08% избирателей. Комментируя это событие, президент Бразилии Жаир Болсонару, заявил в среду, что соседнюю страну ожидает хаос в случае прихода в Буэнос-Айресе к власти тандема Фернандес - Киршнер, которых ультраправый политик назвал "бандитами".

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОУСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого сторонам, подписавшим документ, предстоит провести процедуру его ратификации.

МЕРКОСУР - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение. Датой его основания считается 26 марта 1991 года, когда на встрече президентов Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая был подписан документ, определивший задачи создания таможенного союза и общего рынка четырех государств.