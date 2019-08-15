{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

СМИ: КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели
Описание
© ЦТАК​, архив

ТАСС, 16 августа. КНДР произвела в пятницу запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

На эту тему
Предупреждение малой дальности. Зачем КНДР возобновила пуски ракет?

Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. В настоящее время КНШ изучает полученную о запуске информацию.

Ранее Министерство обороны Японии предупреждало о сохранении вероятности ракетных испытаний в КНДР до окончания учения США и Южной Кореи.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуострове
Олимпиада-2020 в Токио
Мадуро заявил, что Россия и КНР предложили Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020
Венесуэльский лидер не исключил, что "многие спортсмены" могут поехать в Россию и Китай для подготовки
Читать полностью