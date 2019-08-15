СМИ: КНДР провела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря

ТАСС, 16 августа. КНДР произвела в пятницу запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. В настоящее время КНШ изучает полученную о запуске информацию.

Ранее Министерство обороны Японии предупреждало о сохранении вероятности ракетных испытаний в КНДР до окончания учения США и Южной Кореи.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели. Последний из них проводился 10 августа. Тогда, по данным японских и южнокорейских военных, были запущены две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели порядка 450 км.