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Олимпиада-2020 в Токио

Мадуро заявил, что Россия и КНР предложили Венесуэле помощь в подготовке к Олимпиаде-2020

Венесуэльский лидер не исключил, что "многие спортсмены" могут поехать в Россию и Китай для подготовки

КАРАКАС, 16 августа. /ТАСС/. Россия и Китай выразили готовность помочь венесуэльским спортсменам в подготовке к следующим летним Олимпийским играм. Об этом заявил в четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Россия и Китай предложили нам особую помощь в тренировке", - сообщил Мадуро в ходе встречи с молодыми атлетами, которая транслировалось в Twitter.

По его словам, "многие спортсмены" могут поехать в Россию и Китай для подготовки.

"Я уверен, что мы покажем лучшие результаты в нашей истории на Олимпиаде в Токио", - добавил Мадуро.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии в июле-августе 2020 года.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияКитайОлимпиада-2020 в Токио
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