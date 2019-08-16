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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

США пригрозили "серьезными последствиями" всем, кто связан с иранским танкером Grace 1

Власти США считают, что танкер помогал Корпусу стражей исламской революции, перевозя нефть из Ирана в Сирию

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что задержанный в начале июля властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, это может привести "к серьезным последствиям" для всех лиц, которые связаны с судном.

"США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", - говорится в заявлении Ортэгус.

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СШАЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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