Индия опровергла информацию о гибели своих солдат в перестрелке с пакистанцами

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. ВС Индии опровергли сообщения о том, что в четверг в ходе перестрелки с пакистанскими военными в северной союзной территории Джамму и Кашмир были убиты пятеро индийских солдат. С заявлением выступил официальный представитель сухопутных войск страны полковник Аман Ананд.

"Заявление Пакистана [об убитых военнослужащих] совершенно безосновательное и выдуманное. Мы решительно отвергаем это сообщение", - цитирует в пятницу Ананда телеканал NDTV.

Представитель индийских ВС сообщил, что сухопутные силы Индии усилили бдительность вдоль линии контроля и привели личный состав в состояние повышенной готовности, чтобы эффективно бороться с любыми "авантюрными действиями" со стороны Пакистана.

В четверг пакистанская армия сообщила, что по меньшей мере пятеро индийских солдат и трое пакистанских военных были убиты в ходе перестрелки в спорном Кашмире на линии контроля, разделяющей эту территорию. По этой информации, столкновение привело к "многочисленным раненым и повреждению укреплений".

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.